Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для боевиков

ВС России поразили два сухогруза, доставлявших грузы для боевиков

Армия России поразила два сухогруза, доставлявших грузы для боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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