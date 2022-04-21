Экс-чемпион мира о трилогии Канело – Головкин: «Кто-то будет нокаутирован»

Экс-чемпион мира Серхио Мора в одном из интервью высказался о трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом: «Если они выберут нейтральное место для третьего боя, у GGG будет шанс на победу.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии