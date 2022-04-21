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Экс-чемпион мира о трилогии Канело – Головкин: «Кто-то будет нокаутирован»

Экс-чемпион мира Серхио Мора в одном из интервью высказался о трилогии между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом: «Если они выберут нейтральное место для третьего боя, у GGG будет шанс на победу.

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