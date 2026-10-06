Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева во вторник одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине, пройдя в следующую стадию соревнований и обеспечив себе участие в итоговом турнире с участием восьми лучших теннисисток года.
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