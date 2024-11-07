Neiry: российские ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Биотех-лаборатория Neiry и МГУ имени Ломоносова подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Грызун с имплантированным нейроинтерфейсом правильно ответил на сотни сложных вопросов, сообщило РИА «Новости».
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