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Вечерний Новосибирск

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Рекордную явку показали новосибирцы на выборах президента России

Рекордную явку показали новосибирцы на выборах президента России

Предварительные итоги выборов президента подвели в Новосибирской области. Как сообщила глава облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона, в выборах приняли участие 1 392 596 избирателей Новосибирской области.

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