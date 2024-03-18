Рекордную явку показали новосибирцы на выборах президента России

Предварительные итоги выборов президента подвели в Новосибирской области. Как сообщила глава облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона, в выборах приняли участие 1 392 596 избирателей Новосибирской области.
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