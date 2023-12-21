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Проект продления улицы Кирова обойдется бюджету в 33 миллиона рублей

Проект продления улицы Кирова обойдется бюджету в 33 миллиона рублей

Улицу Кирова в Новосибирске планируют продлить от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. В настоящее время управление дорожного строительства разыскивает подрядчика, который разработает проект продления.

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