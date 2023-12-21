Проект продления улицы Кирова обойдется бюджету в 33 миллиона рублей

Улицу Кирова в Новосибирске планируют продлить от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. В настоящее время управление дорожного строительства разыскивает подрядчика, который разработает проект продления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии