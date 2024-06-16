В Китае Чжан Имоу решил снять научную фантастику

Экранизация романа «Проблема трех тел» будет снята известным китайским режиссером Чжаном Имоу, о чем было объявлено 16 июня в рамках 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), сообщяет агентство Синьхуа.
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