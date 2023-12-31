В миллеровском спорткомплексе Чуканова прошли соревнования по плаванию

В соревнованиях приняли участие спортсмены из ДЮСШ города Миллерово тренеров-преподавателя Бондарев Никита Александрович, Донсков Виктор Юрьевич и Хаджибаев Денис Евгеньевич общим количеством спортсменов 50 человек.
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