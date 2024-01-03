«Тампа» провела матч против «Виннипега» с 5 защитниками из-за травм Сергачева и Чернака

«Лайтнинг» уступили «Джетс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. В состав не попали защитники Михаил Сергачев (не играет с 19 декабря после травмы ноги, полученной в матче с «Сент-Луисом») и Эрик Чернак (травма верхней части тела).