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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» провела матч против «Виннипега» с 5 защитниками из-за травм Сергачева и Чернака

«Лайтнинг» уступили «Джетс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  В состав не попали защитники Михаил Сергачев (не играет с 19 декабря после травмы ноги, полученной в матче с «Сент-Луисом») и Эрик Чернак (травма верхней части тела).

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