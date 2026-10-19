Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще один получил ранения в результате стрельбы в квартале 2200 на Альберт-авеню в Колумбусе, штат Огайо, во второй половине дня.
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