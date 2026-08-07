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Говорит Европа ⚡

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Славянск и Краматорск стали главной преградой для завершения конфликта

Славянск и Краматорск стали главной преградой для завершения конфликта

Согласны ли украинцы на бесконечные обстрелы и блэкауты, чтобы сохранить Славянск? Действительно ли исток канала Северский Донец оправдывает затягивание боевых действий? Почему потеря «пояса крепостей» не несёт критической угрозы для Украины? И как остановка по линии фронта может стать победой и для Киева, и для Москвы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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