Славянск и Краматорск стали главной преградой для завершения конфликта

Согласны ли украинцы на бесконечные обстрелы и блэкауты, чтобы сохранить Славянск? Действительно ли исток канала Северский Донец оправдывает затягивание боевых действий? Почему потеря «пояса крепостей» не несёт критической угрозы для Украины? И как остановка по линии фронта может стать победой и для Киева, и для Москвы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.