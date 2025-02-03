Будем знакомы: Ирина Никитина, психолог, регрессолог, руководитель Русской школы регрессионных исследований Сегодня в рубрике “Будем знакомы Ирина Никитина, психолог, регрессолог, руководитель Русской школы регрессионных исследований и мы поговорим о прошлых жизнях и том, как сеансы регрессии могут помочь людям понять причины своих текущих проблем и решить их.