Завербованный спецслужбами Украины студент из Кургана получил 5 лет тюрьмы

Завербованный спецслужбами Украины 20-летний студент получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и один год ограничения свободы за работу на украинские спецслужбы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
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