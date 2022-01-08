Глава Сургута сообщил о полной ликвидации последствий крупнейшей коммунальной аварии, но жители всё ещё сообщают об отсутствии отопления

Глава Сургута сообщил о полной ликвидации последствий крупнейшей коммунальной аварии, но жители всё ещё сообщают об отсутствии отопления

Власти Сургута, где накануне произошло масштабная коммунальная авария, в результате которой жилые дома в центральном районе остались без отопления и горячей воды, сообщили о завершении работ по ликвидации ЧП.

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