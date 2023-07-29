Политика как она есть

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    ЧВК не должны действовать на территории государства.Нужны ли в России...
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Нужны ли в России ЧВК?

Пришла пора поговорить о ЧВК. Не об одной какой-то конкретной, которая на слуху последние пару лет, а в целом.

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Комментарии
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Мария Беликова
У нас есть Президент. Мудрый человек. Ему виднее. Никаких дискуссий в публичном пространстве по этому поводу быть не должно.
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2 час.
И
Иринушка
Конечно нужны ЧВК. За границей. В Африке например, чтобы западникам чего не обломилось.
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2 час.
Анатолий Зотов
ЧВК не должны действовать на территории государства.
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1 час.

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