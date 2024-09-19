Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Людмила Ненашева
    А почему выдворили только 8, а не всех - 70?"Чо молчим - как ...
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Проигрывающим в информационной войне посвящается

Проигрывающим в информационной войне посвящается

Обратил внимание на один любопытный момент, как работают западные спецслужбы со своими СМИ и как используют наших журналистов и блогеров в своих целях.

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