О пенальти «Зенита» после фола на Малкоме: Судья дал небольшой шанс «Спартаку

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначенном пенальти в ворота красно-белых в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
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