БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Максаков
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Сумрачный тевтонский гений, который погубил Кригсмарине

Сумрачный тевтонский гений, который погубил Кригсмарине

Конечно, то, что Кригсмарине потерпел полное поражение во Второй Мировой войне, толком-то и не повоевав (надводная часть флота), в отличие от морской авиации и подводных сил, имело несколько причин.

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