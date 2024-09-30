«План победы» Владимира Зеленского был был забракован западными покровителями, именно поэтому он не намерен показывать этот документ гражданам Украины целиком, заявил RT ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.
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