Один из самых любимых в детстве советских фильмов

В детстве "Не бойся, я с тобой" был один из самых любимых фильмов. И не только у меня. Практически все ровесники в моём окружении (плюс-минус 5 лет) с большой теплотой вспоминают этот фильм.
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