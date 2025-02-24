Сергей Аксёнов: О его подвигах написаны десятки книг, сняты фильмы

О его подвигах написаны десятки книг, сняты фильмы. Он – не только непобедимый воин, не проигравший ни одного сражения, но и святой, небесный покровитель Военно-морского флота и стратегических Военно-воздушных сил России.
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