Пара россиян делала тайники с бомбами в Крыму для подготовки терактов. В содеянном пришлось сознаться, когда их схватили сотрудники ФСБ

Пара россиян делала тайники с бомбами в Крыму для подготовки терактов. В содеянном пришлось сознаться, когда их схватили сотрудники ФСБСотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые делали тайники с бомбами в Крыму.
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