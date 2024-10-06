Гриб над городом: Неужели это была OДAБ-9000?

А разьве НЕТ...⁉️ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ,те кто ещё не "сидит" на наркоте...упорно отказываются верить в то,что нафиг НЕ НУЖНЫ НИКОМУ..‼️

ЮЮ

Юлия Юлия

Хорошо бы еще такой "грибок" над Лондоном! И воцарится мир во всем мире! Не будет ни вони, ни кровавых интриг!