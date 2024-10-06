Сети бушуют. В Вол чанске грохнуло нечто запредельное. Такой жути еще не видали Как говаривал старина Нерон: "Случилось страшное.
Гриб над городом: Неужели это была OДAБ-9000?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Достали?
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9 час.
Татьяна Курочкина
А разьве НЕТ...⁉️ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ,те кто ещё не "сидит" на наркоте...упорно отказываются верить в то,что нафиг НЕ НУЖНЫ НИКОМУ..‼️
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6 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Хорошо бы еще такой "грибок" над Лондоном! И воцарится мир во всем мире! Не будет ни вони, ни кровавых интриг!
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5 час.
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