Эксперт Дайнеко: дополнительную пенсию можно получить при договоре с НПФ

Для получения дополнительной пенсии необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, выбрать накопительную программу и регулярно вносить деньги на пенсионный счет, сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.
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