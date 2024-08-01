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Суд Карелии признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков

Суд Карелии признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков

ТАСС/Василий Федосеев В Карелии суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны геноцидом советского народа, сообщили в ТАСС.

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