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Газета.ру

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Телеведущая Меньшова раскритиковала мужчин, которые уехали в период мобилизации

Телеведущая Меньшова раскритиковала мужчин, которые уехали в период мобилизации

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова осудила молодых мужчин, покинувших страну в период мобилизации. Свое мнение она выразила в YouTube-выпуске «Подкаста о важном».

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