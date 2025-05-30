БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вторая франко-дагомейская война: «Пуля — дура, штык — молодец!»

Вторая франко-дагомейская война: «Пуля — дура, штык — молодец!»

Постепенно возобновились набеги дагомейцев на деревни в долине реки Уэме. Кпедо, вождь деревни Данко, после очередного нападения бежал в Порто-Ново к французскому резиденту Виктору Балло.

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