Экс-советник ОП: Зеленский возомнил себя самым умным

Актер Владимир Зеленский окружил себя слабыми людьми, бездумно выполняющими приказы. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» «Там не было никакого подмечания, тонкости и критики – он работал по сценарию, как актер.