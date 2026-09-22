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Царьград

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Дума Ростова-на-Дону провела выставку фотографий ко Дню города

Дума Ростова-на-Дону провела выставку фотографий ко Дню города

В Ростове-на-Дону состоялась выставка фотографий, приуроченная ко Дню города. Более 30 работ местных фотографов представлены в городской думе.

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