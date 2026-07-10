Очередная "умная" атака ВСУ закончилась металлоломом: роботы ВСУ не прошли

Российские десантники из группировки войск "Днепр" с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов предотвратили попытку Вооруженных сил Украины провести контратаку с применением наземных робототехнических комплексов на Ореховском направлении в Запорожской области.
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