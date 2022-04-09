Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в равных составах

Хоккей , 09 апр, 08:55 0 Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд клуба по голам в равных составах «Миннесота» проиграла в овертайме «Сент-Луису» со счетом 3:4.
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