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Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в равных составах

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по голам в равных составах

Хоккей , 09 апр, 08:55  0  Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд клуба по голам в равных составах «Миннесота» проиграла в овертайме «Сент-Луису» со счетом 3:4.

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