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«Зенит» сыграет с «Локо» в белых футболках, несмотря на снегопад. Наденут голубые шорты от домашней формы

«Зенит» сыграет с «Локо» в белых футболках, несмотря на снегопад. Наденут голубые шорты от домашней формы

Несмотря на снегопад, команда Сергея Семака выйдет на поле в белых футболках от гостевого комплекта. При этом игроки «Зенита» наденут голубые шорты от домашнего комплекта.

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