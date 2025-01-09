Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему предприниматель Илон Маск смогут завершить конфликт на Украине.