Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель: Трамп и Маск закончат конфликт на Украине

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель выразила надежду, что избранный президент США Дональд Трамп и близкий к нему предприниматель Илон Маск смогут завершить конфликт на Украине.
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