В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за "Северного потока - 2" Анна СафоноваВице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила требования Киева к Западу из-за «Северного потока — 2».