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В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за «Северного потока — 2»

В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за «Северного потока — 2»

В Киеве озвучили требования к Западным странам из-за "Северного потока - 2" Анна СафоноваВице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила требования Киева к Западу из-за «Северного потока — 2».

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