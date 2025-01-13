Продажи легких коммерческих авто в РФ выросли на 24% за год

По итогам 2024 года в России было реализовано 112 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 24,4% больше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат», которое поступило «Известиям» 13 января.
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