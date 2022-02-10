The Moscow Post

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"Говорящие головы" ЕС споют хором: Игра в евросолидарность

"Говорящие головы" ЕС споют хором: Игра в евросолидарность

Мария Захарова о лицемерии западных политиков, "трепе" Андрея Мельника, и лжи Борреля.Вчера на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы корреспондента The Moscow Post о высказываниях председателя  ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера и позиции главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля относительно обращений российского МИД с просьбой разъяснить позицию о принципах неделимой безопасности в Европе.

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