Угнавший танк ВСУ украинец рассказал об особых планах Польши. "Использовать меня хотели": говорит Максим Лихачёв журналистам, добавляя, что его вербовали для диверсионной деятельности на территории Донбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии