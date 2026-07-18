От подписчика ✍️ 🙏Нет ничего плохого в том, что люди продают излишки фруктов и овощей, которые они с любовью вырастили у себя на огороде.
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От подписчика ✍️ 🙏Нет ничего плохого в том, что люди продают излишки фруктов и овощей, которые они с любовью вырастили у себя на огороде.
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