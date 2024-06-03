Названы самые популярные у нижегородцев автобусы

Маршрут А‑90 стал самым востребованным автобусом у жителей Нижнего Новгорода в мае, сообщает ЦРТС. Также в список самых популярных транспортных маршрутов вошли: автобусы Т‑45, Т‑81, Т‑83 и А‑48; трамваи №417, 21, 3, 8 и 27; троллейбусы №14, 10, 31, 13 и 15; и электробус №4.