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Ключевую ставку снизили до 14%: что это значит для экономики

Ключевую ставку снизили до 14%: что это значит для экономики

На очередном заседании Центробанк понизил ключевую ставку на четверть процентного пункта – до 14%. До этого о необходимости снижения ключевой ставки говорил президент, хотя глава регулятора опасается роста инфляции из-за скачка цен на бензин.

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