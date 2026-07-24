Ключевую ставку снизили до 14%: что это значит для экономики

На очередном заседании Центробанк понизил ключевую ставку на четверть процентного пункта – до 14%. До этого о необходимости снижения ключевой ставки говорил президент, хотя глава регулятора опасается роста инфляции из-за скачка цен на бензин.
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