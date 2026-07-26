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Политика как она есть

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В Китае Зеленского предупредили о новом кризисе в ВСУ

В Китае Зеленского предупредили о новом кризисе в ВСУ

Новая волна масштабных кризисов в рядах украинской армии и во властных структурах остается лишь вопросом времени из-за нерешенных системных противоречий после перестановок в правительстве в ВСУ, пишет издание Asia Times.

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