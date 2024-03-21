Спикер парламента Республики Сербской рассказал о давлении еврочиновников

Европейские чиновники тайно требуют от Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям против России в обмен на дальнейший прогресс на пути евроинтеграции, заявил «Известиям» спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич.
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