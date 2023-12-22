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Джиган дал заднюю из-за осуждение вечеринки Ивлеевой: “Мероприятие отвратное”

Джиган дал заднюю из-за осуждение вечеринки Ивлеевой: “Мероприятие отвратное”

Вечеринка года от Насти Ивлеевой с дресс-кодом “почти голые” вызвала ожесточенные дискуссии в русскоязычном интернете.

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Комментарии
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Л
Людмила
Сборище сатанистов, весь дом престарелых в своей красе и в одном месте.
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45 мин.

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