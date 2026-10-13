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Царьград

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WP: План по прекращению войны на Украине. "Когда сталкиваешься с проблемой, которую не можешь решить, усугуби её"

WP: План по прекращению войны на Украине. "Когда сталкиваешься с проблемой, которую не можешь решить, усугуби её"

Украинский конфликт имеет шансы на дипломатическое урегулирование? План по прекращению войны на Украине снова активно обсуждается.

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