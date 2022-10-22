Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Саккари последней квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Гречанка Мария Саккари стала последней участницей итогового турнира WTA в Форт-Уорте. Она обыграла Веронику Кудерметову в четвертьфинале Гвадалахары, который решал судьбу последней путевки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх