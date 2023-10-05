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Тен Хаг не критикует игроков «МЮ» так жестко, как хотел бы. Он опасается их психологической хрупкости

Тен Хаг не критикует игроков «МЮ» так жестко, как хотел бы. Он опасается их психологической хрупкости

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к тренеру, тен Хаг не чувствует, что может быть таким жестким в критике игроков, как хотел бы, поскольку у него есть опасения по поводу психологической хрупкости команды.

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