Загадочно погибшего на Пхукете россиянина объявили самоубийцей

Полиция в Таиланде признала самоубийством гибель 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила. Тело Ильи Орлова со следами пыток обнаружили рядом со статуей мистической змеи Пхай Наг рядом с пляжем Карон на Пхукете.
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