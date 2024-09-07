Загадочно погибшего на Пхукете россиянина объявили самоубийцей

Полиция в Таиланде признала самоубийством гибель 27-летнего бизнесмена из Нижнего Тагила. Тело Ильи Орлова со следами пыток обнаружили рядом со статуей мистической змеи Пхай Наг рядом с пляжем Карон на Пхукете.