Mia Boyka впервые рассказала, что росла в семье пятидесятников

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая ранее упоминала, что выросла в православной семье, впервые рассказала, что её семья является пятидесятниками — последователями крупного протестантского христианского движения, которое Русская православная церковь относит к секте.
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