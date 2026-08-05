SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Mia Boyka впервые рассказала, что росла в семье пятидесятников

Mia Boyka впервые рассказала, что росла в семье пятидесятников

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая ранее упоминала, что выросла в православной семье, впервые рассказала, что её семья является пятидесятниками — последователями крупного протестантского христианского движения, которое Русская православная церковь относит к секте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии