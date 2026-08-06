Заяц в квасе

Для приготовления одного крупного зайца-беляка или русака потребуется – около 3 л «окрошечного» кваса, 3–4 красные луковицы, 7–10 горошин чёрного перца, 4–5 лавровых листьев, 100 г ржаной муки, соль по вкусу, масло для жарки, 4 столовые ложки приправы.