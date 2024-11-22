Суд решил арестовать имущество бывшего заместителя главы Петербурга Лавленцева

Речь о сумме около 1 миллиарда рублей Суд в столицы арестовал имущество на сумму порядка 1 млрд рублей бывшего замгубернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева, осужденного за несколько эпизодов растраты.